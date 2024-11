Rätselhaftes Virus plagt Kombinations-König: "Kacke seit vier Wochen Blut"

Norwegen - Das klingt nicht gerade gesund! Zwei Wochen vor dem Saisonstart der Nordischen Zweikämpfer geht es dem norwegischen Kombinations-König Jarl Magnus Riiber (27) äußerst bescheiden. Ein mysteriöses Magen-Virus treibt ihm Sorgenfalten auf die Stirn - insbesondere beim Blick in die Toilette.

Trotz der alarmierenden Beschreibung steht eine Diagnose der Ärzte offenbar bislang aus: "Es ist sehr komisch, dass sie noch nicht herausgefunden haben, was genau mir fehlt", wunderte sich der viermalige Gesamtweltcup-Sieger.

"Nach dem Eingriff war mein Körper sehr müde und ich habe mir eine Magen-Darm-Infektion geholt", so Riiber weiter. "Ich war geschockt, wie es jeder andere auch gewesen wäre. Es macht keinen Spaß, Blut im Klo zu sehen."

"Ich habe mir ein Magen-Virus eingefangen und ich bin mir nicht wirklich sicher, was genau es ist. Aber ich kacke seit vier Wochen Blut, das kann nicht gut sein", schockte der 27-Jährige seine Fans im Interview mit dem " NRK ".

Der Norweger Jarl Magnus Riiber (27) freut sich bereits auf die WM im eigenen Land - und ist bis dahin hoffentlich wieder vollständig genesen. © GEORG HOCHMUTH / APA / AFP

Trotzdem will der mit 54 Weltcup-Siegen erfolgreichste Kombinierer überhaupt zum Saisonauftakt am 28. November im finnischen Ruka an den Start gehen.

"Ich fühle mich gut genug, um in Ruka durchhalten zu können, aber es könnte immer besser sein", erklärte der aus Oslo stammende Wintersportler.

Sein Fokus liege ohnehin auf den Weltmeisterschaften im eigenen Land, die glücklicherweise noch mehr Vorlauf haben und vom 27. Februar bis 8. März in Trondheim stattfinden.

Laut Norwegens Team-Doktor Anders Heen werde sich Riiber im Laufe der Woche weiteren Tests unterziehen.

Sportdirektor Ivar Stuan (66) versicherte zudem, dass der Kombinations-Star von den besten Ärzten in Norwegen versorgt werde.