130 Ski-Stars wehren sich gegen Verband: Angst vor Wettbewerbsverzerrung!

Eigentlich ein Wettbewerb, auf den sich auch die Athleten freuen - wenn da nicht der Punkte-Vergabemodus wäre! Denn die in der Team-Kombination erfahrenen Punkte sollen nicht nur in die Nationenwertung einfließen, sondern auch unter den beiden Fahrern aufgeteilt werden und für die Einzelwertungen zählen, sowohl für die Disziplin- als auch die Gesamtwertung!

Petra Vlhová (28) dürfte über den Punkte-Vergabemodus nicht gerade glücklich sein. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Das Problem dabei, die in dem neuen Team-Wettbewerb erfahrenen Punkte auch in den Einzelwertungen einfließen zu lassen: Einige Athleten können nicht an dem neuen Rennformat teilnehmen, weil sie in ihrem Verband schlicht keinen Spezialisten der jeweils anderen Disziplin haben, mit dem sie ein Team bilden könnten.

Somit fehlen ihnen potenziell wichtige Punkte für die Disziplin- und Gesamtwertungen - es droht Wettbewerbsverzerrung!

"Skisport ist nun mal in erster Linie ein Einzelsport. Es darf nicht sein, dass die Punkte aus einem Team-Wettbewerb entscheidend für den Sieg in der Abfahrt- oder Slalom-Einzelwertung sein können", sagte der Schweizer Slalom-Spezialist Daniel Yule (30) laut Blick.

Denn auch absolute Topfavoriten auf die Disziplin-Kugeln wie etwa die Slowakin Petra Vlhová (28), die die Slalom-Gesamtwertung bereits zweimal gewinnen konnte, sind von fehlenden Partnern im Verband betroffen - im slowakischen Skiverband gibt es keine Abfahrerin.