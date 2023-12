Beziehungs-Wirbel im Ski Alpin: Jetzt spricht der verliebte Trainer!

Die Liebes-Enthüllung um Franziska Gritsch (26, l.) und Florian Stengg (34) hält den ÖSV weiterhin in Atem. © Screenshot/Instagram/franziskagritsch

"Natürlich hätten wir uns eine andere Lösung gewünscht, aber das war eben nicht möglich", erklärte der 34-Jährige nun gegenüber der Kleinen Zeitung zum Doppel-Aus.

Künftig werden er und seine Partnerin ihr eigenes Ding machen. Zwar landen die Weltcup-Punkte von Skirennläuferin Gritsch weiterhin auf dem österreichischen Teamkonto, doch bei der Mannschaft dürfen sie sich nicht mehr aufhalten. Auch die Trainingskosten trägt das Gespann von nun an selbst.

Dafür darf das Liebespaar die sportliche Zusammenarbeit eigenständig fortsetzen. "Der ÖSV legt uns keine Steine in den Weg, wir bekommen dafür aber auch keine Unterstützung", so Stengg.

Die Entscheidung sei trotzdem "im absoluten Einvernehmen" mit dem Verband gefallen. "Wir hatten immer ehrliche Gespräche und es herrscht absolut kein Groll. Die Situation, wie wir sie uns gewünscht hätten, war für den ÖSV in den aktuellen Strukturen einfach nicht möglich", verriet der ehemalige Freestyle-Skifahrer.

Als Trainer und Lebensgefährte verändere sich für Stengg in der neuen Konstellation erstmal wenig: "Sie ist Spitzensportlerin, ich bin ab sofort ihr Angestellter, sie ist also in doppelter Hinsicht meine Chefin", scherzte der Coach.