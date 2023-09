Drama um Weltmeisterin: Ski-Star erleidet zweite Horror-Verletzung in kurzer Zeit

Queenstown (Neuseeland) - Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ski-Star Nina O'Brien (25) war die tragische Figur des US-Teams bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking, als sie im Riesenslalom kurz vorm Ziel schwer stürzte, sich dabei einen offenen Schien- und Wadenbeinbruch im linken Bein zuzog.

Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking brach sich Nina O'Brien das linke Schien- und Wadenbein. © JOE KLAMAR / AFP

Monatelang kämpfte sie sich zurück, gewann in diesem Jahr bei der WM in Courchevel-Meribel Gold im Team-Event.

Doch nun folgte im Trainingslager in Vorbereitung auf die kommende Winter-Saison der Schock: Die Athletin brach sich während einer Einheit in Neuseeland erneut das linke Bein. Das teilte am Dienstag der US-Ski-Verband auf seiner Seite mit.

"O'Brien wird am Dienstag operiert und wird die kommende Saison 2023/24 aussetzen müssen", teilte der Verband mit.

Kurz nach der Operation meldete sich die Ski-Rennläuferin selbst aus dem Krankenhaus via Instagram zu Wort. "Das hier tut weh, schon wieder. Irgendwas mit Leben und Zitronen, oder? Ich bin wirklich traurig, dass ich Neuseeland verlassen habe, nachdem ich mir das Bein erneut gebrochen habe", schrieb sie.