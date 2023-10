Ein Jahr nach Hodenkrebs-Diagnose: Olympiasieger ist Papa und schwelgt im Liebesglück

Aksel Svindal (40) schwelgt ein Jahr nach seiner Hodenkrebs-Diagnose im Baby- und Verlobungsglück. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/asvindal

Zwölf Monate später schwelgt der zweimalige Sieger bei Olympischen Winterspielen und fünffache Weltmeister im absoluten Glück.

Nicht nur, dass der Norweger wieder gesund ist, sondern vor allem die Geburt seines ersten Kindes und die Verlobung mit seiner Freundin Amalie Iuel (29) lassen den ehemaligen Leistungssportler pure Freude empfinden.

In den vergangenen Wochen ging es in der Familie Schlag auf Schlag. Am 1. September erblickte Sohn Storm das Licht der Welt. Er ist das erste Kind, das Svindal gemeinsam mit der ehemaligen Leichtathletin bekommen hat.

Am Montag verkündeten die beiden frischgebackenen Eltern dann die nächste frohe Kunde: Sie werden heiraten!

Der Ski-Rennfahrer hielt offenbar in der Natur um die Hand seiner Amalie an. Auf einem Foto, das die beiden auf Instagram posteten, hält die 29-Jährige stolz den goldenen Ring mit dem Diamanten in die Kamera. Svindal schreibt dazu: "She said yes!" (Sie hat "Ja" gesagt).