Hubschrauber-Einsatz beim Ski Alpin! Weltcup-Führender schwer gestürzt

Bormio (Italien) - Bange Momente in Italien! Die letzte Abfahrt des Jahres im Ski-Alpin-Weltcup wurde von einem schweren Sturz des Gesamtführenden Marco Schwarz (28) überschattet. Der Österreicher musste sogar mit dem Helikopter abtransportiert werden.

"Marco hat nach seinem Sturz Schmerzen im rechten Knie. Derzeit wird ein Rücktransport nach Österreich (Innsbruck) organisiert, wo der Kärntner genau untersucht werden soll", so der Verband in einem Statement.

Danach wurde er in den Hubschrauber gezogen und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) inzwischen bestätigte.

Allerdings setzte er sich wenig später unter Schmerzen in den Schnee. Sein rechtes Knie hatte es offenbar doch schwerer erwischt, Schwarz musste behandelt und eine Schiene am lädierten Bein angebracht werden.

Daraufhin eilten die Streckenposten zu ihm, um ihn aus der Schutzvorrichtung zu befreien. Zwar konnte er den Bereich nicht selbst verlassen und musste von seinen Trainern gestützt werden, aber zunächst schien es so, als wäre er ohne eine größere Verletzung davongekommen.

Das 28-jährige Ski-Ass verlor auf der Piste in Bormio bei einer Rechtskurve im Mittelteil nach der zweiten Zwischenzeit die Kontrolle und donnerte anschließend ungebremst in die Fangnetze.

Marco Schwarz (28) vor seinem Unfall bei der Abfahrt in Bormio. © Marco Trovati/AP/dpa

Schwarz hatte erst vor Weihnachten beim Nachtslalom in Madonna di Campiglio gesiegt und so die Gesamtführung im Weltcup übernommen. Seine Hoffnungen auf die große Kristallkugel kann er nun aber wohl begraben, vielmehr droht das Saisonaus.

Es wäre nicht die erste bittere Verletzung für den Kombination-Weltmeister von 2021. Vor knapp fünf Jahren zog er sich einen Kreuzbandriss zu, im November 2021 riss er sich bei einem Trainingssturz zudem das Syndesmoseband ein.

Den Sieg in Italien holte am Donnerstag der Franzose Cyprien Sarrazin (29) vor dem Schweizer Marco Odermatt (26) und dem Kanadier Cameron Alexander (26).

Odermatt zog in der Gesamtwertung dadurch bereits an Schwarz vorbei und setzte sich an die Spitze.