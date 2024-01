In Hotel randaliert und abgeführt: Eklat um Ski-Olympia-Sieger!

Kitzbühel (Österreich) - Er ist der einzige männliche Skirennfahrer , der bei drei Olympischen Spielen hintereinander Gold holte - Matthias Mayer (33) ist nicht nur in seiner österreichischen Heimat ein echter Star. Doch ausgerechnet er sorgte jetzt vor den Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel für einen Eklat!

Der frühere österreichische Skirennfahrer Matthias Mayer (33) sorgte vor den Traditionsrennen in Kitzbühel für Aufsehen. © Michael Kappeler/dpa

Wie der ORF berichtete, sei es am Donnerstag bei einem Empfang in einem Hotel in Kitzbühel zu einem Polizeieinsatz gekommen, weil eine Person "randaliert" habe. Der Betroffene sei abgeführt und in Polizeigewahrsam genommen worden sei - bei dem Mann handelte es sich demnach um Mayer.

Laut "Kronenzeitung" sei der 33-Jährige unter anderem auf Tische geklettert, habe lautstark gesungen und geschrien.

Doch Mayers Verhalten hat offenbar eine Hintergrundgeschichte - der frühere ÖSV-Starter leidet anscheinend an mentalen Problemen.

"Wir mussten heute mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, dass Matthias Mayer seine gesundheitlichen Probleme, mit denen er schon seit längerer Zeit kämpft, noch nicht überwunden hat", teilte der österreichische Skiverband noch am Donnerstagabend mit.

"Als Ski Austria Familie haben wir ihm gemeinsam mit allen Athleten, Kollegen und Partnern stets Halt gegeben", beteuerte der ÖSV seine Unterstützung für einen seiner größten Stars. "Wir wünschen Matthias alles Gute und hoffen, dass er möglichst bald wieder zu seiner Leidenschaft, dem Skisport, zurückkehren kann. Nach Rücksprache mit seiner Familie bitten wir um Respekt und Verständnis, dass wir keine weitere Auskunft geben können."