Kann Augen noch nicht richtig öffnen: Kostet Horrorsturz Ski-Star Sarrazin die Karriere?

Cyprien Sarrazin (30) stürzte kurz vor dem Jahreswechsel im Training schwer und musste nach einer Hirn-OP sogar ins künstliche Koma versetzt werden. © Alessandro Trovati/AP/dpa

In einer Pressekonferenz informierte der französische Skiverband am heutigen Samstag über den Gesundheitszustand seines Topathleten, der im Vorjahr den zweiten Platz im Abfahrt-Weltcup belegte.

So konnte Sarrazin inzwischen aus Italien in seine Heimat gebracht werden, ist aktuell auf einer neurochirurgischen Station in Lyon untergebracht, wo er seine Reha beginnen soll - allerdings erst einmal fürs normale Leben, eine Rückkehr zum Skisport ist aktuell in ganz weiter Ferne.

"Cyprien soll wieder Dinge tun, die alle anderen auch tun – sitzen etwa, essen, aufstehen", sagte Teamarzt Stéphane Bulle.

Der 30-Jährige habe im künstlichen Koma gelegen. Wer daraus erwache, sei sehr, sehr erschöpft. "Und es ist sehr, sehr kompliziert, ein normales Leben zu führen, einen normalen Sprachfluss zu haben."

Im Moment habe der Speed-Spezialist noch Schwierigkeiten damit, zu kommunizieren.