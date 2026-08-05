Keine Rückkehr nach schlimmer Verletzung: Ski-Superstar sagt "uf Wiederluege"

Schweiz - Ein Ski-Superstar zieht einen Schlussstrich! Lara Gut-Behrami (35) wird nach ihrer schweren Knieverletzung nicht mehr zurückkommen. Stattdessen beendet die Olympiasiegerin von 2022 ihre Karriere endgültig.

Lara Gut-Behrami (35) hängt die Skier nach ihren schweren Verletzung endgültig an den Nagel. © Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

"Ich hatte das Glück und die Ehre, eine sehr lange Karriere erleben zu dürfen, meine Träume und Wünsche durch mein Skifahren zum Ausdruck bringen zu können und diese Reise an der Seite außergewöhnlicher Menschen zu erleben", sagte die Schweizerin in einer Video-Botschaft beim SRF.

Völlig überraschend kam das nicht. Ohnehin hatte die je zweifache Weltmeisterin und Gesamtweltcupsiegerin die Saison 2025/26 mit den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina als ihre große Abschiedstournee angekündigt.

Im November 2025 stürzte sie beim Super-G-Training in Colorado dann allerdings schwer und riss sich das Kreuz- sowie das Innenband im linken Knie.

Die Abschiedsrunde war somit auf unschönste Weise vorzeitig gelaufen. Inzwischen hat sich Gut-Behrami zwar wieder erholt, eine Zugabe möchte die 35-Jährige aber dennoch nicht mehr spielen.

"Trotz fast 20 Jahren Spitzensport, trotz Stürzen und Verletzungen habe ich keine wiederkehrenden Schmerzen und möchte auch keine haben", erklärte sie.

"Auch deshalb habe ich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist – der Moment, in dem ich nicht mehr um jeden Preis darauf bestehen muss, meine Grenzen zu erreichen und zu überschreiten."