Lindsey Vonn nimmt emotionale Hürde: "Der schwierigste Teil meiner Verletzung"

USA - Ob Lindsey Vonn (41) nach ihrer schweren Verletzung bei den Olympischen Spielen noch einmal auf höchster Ebene Ski-Wettkämpfe bestreitet, steht noch in den Sternen . Im Leben ist die US-Amerikanerin inzwischen aber wieder angekommen. Dass der Weg allein dorthin nicht einfach war, gestand sie nun im Zuge eines emotionalen Meilensteins.

Lindsey Vonn (41) hat auf Instagram verraten, dass ihr der Auftritt im Kleid nicht leichtfiel. © Screenshot/Instagram/lindseyvonn

"Ich habe das erste Mal seit meiner Verletzung ein Kleid in der Öffentlichkeit getragen", schrieb die 41-Jährige freudig zu Bildern einer Veranstaltung des berühmten italienischen Modehauses Gucci.

Auf dem Event zeigte sich Vonn in einem hellgrauen Dress, das nur knapp über ihre Beine ging und dadurch auch Teile ihrer OP-Narben offenbarte.

"Als ich das Kleid anprobierte, war ich sehr unsicher, und ich wusste nicht, ob ich schon bereit bin, meine Narben in der Öffentlichkeit zu zeigen", erklärte die viermalige Gesamtweltcupsiegerin. "Aber ich bin froh, dass ich es getan habe."

Ihre körperlichen Andenken zu akzeptieren, war "mental der schwierigste Teil meiner Verletzung", verriet Vonn. "Und es ist immer noch ein langer Weg, aber ich werde es schaffen.

Die Ski-Queen war im Februar bei der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer gestürzt und hatte sich dabei eine komplizierte Schienbeinfraktur zugezogen.