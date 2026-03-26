Lindsey Vonn spricht über ihre Höllenqualen nach Olympia-Sturz: "Schrie aus voller Kehle"

Die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat zum ersten Mal öffentlich über die Momente nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen gesprochen.

Von Aliena Rein

Park City (USA) - Es war eine der bewegendsten Szenen der Olympischen Winterspiele: Lindsey Vonn (41) verunglückte in der Abfahrt schwer. Weil Kameras und Mikrofone weiter draufhielten, hörte die ganze Welt ihre Schmerzensschreie. Nun erinnert sie sich erstmals selbst öffentlich an den Moment zurück, der sie beinahe ihr Bein kostete.

Ein kleiner Fahrfehler wurde Lindsey Vonn (41) in der Olympia-Abfahrt zum Verhängnis. © Jacquelyn Martin/AP/dpa Nach einem kleinen Fahrfehler fädelte Vonn mit dem Arm in ein Tor ein, stürzte dadurch schwer und überschlug sich, ihre Skier allerdings lösten sich nicht. Als sie schließlich auf der Strecke zum Halt kam, hatte sich ihr linkes Bein deshalb furchtbar verdreht. "Mein Bein war gebrochen. Ich hatte noch meine Skier an. Mein Bein war verdreht, und ich konnte meine Skier nicht ausziehen. Ich konnte mich nicht bewegen und schrie um Hilfe", schilderte die US-Amerikanerin die schrecklichen Momente bei Vanity Fair. Doch der Sturz an sich sollte nicht das Schlimmste bleiben, das die 41-Jährige erdulden musste. Nachdem sie in ein Krankenhaus gebracht worden war, wurde ein CT von ihrem Bein gemacht, doch die dafür verabreichten Schmerzmittel verloren schnell ihre Wirkung. Ski Alpin Irrer Vonn-Plan nach Horror-Verletzung? "Brauche von niemandem die Erlaubnis" "Nach der Hälfte fing ich an zu schwitzen. Ich hatte einfach so extreme Schmerzen. Ich schrie aus voller Kehle: 'Holt mich hier raus.' Es wollte einfach nicht nachlassen. Es hörte nicht auf. Das hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt", erinnerte sich Vonn.

So schlimm stand es um Lindsey Vonns Bein