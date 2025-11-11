Olympiasiegerin bricht nach positivem Dopingtest ihr Schweigen: "Tage, an denen ich aufgeben möchte"

Zella-Mehlis - Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo im Februar 2026 wollte Victoria Carl (30) sich zum zweiten Mal in ihrer Karriere Gold holen. Doch der Traum scheint schon im Vorhinein aufgrund eines positiven Dopingtests zu platzen. Nun hat die Thüringerin einen bewegenden Einblick in ihr Seelenleben gegeben.

Victoria Carl (30) lebt aktuell im Ungewissen, ob sie bei Olympia antreten darf oder nicht. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Denn seit Monaten weiß sie nicht, wann und für wie lange Zeit sie gesperrt wird. Auf Instagram meldete sich die Gesamtweltcup-Zweite von 2025 mit zwei Bildern und einem kurzen Text zu Wort. Neben einem Wald, der in dichte Wolken getaucht ist, sah man im nächsten Slide die Sonne hervorscheinen.

"Ich habe schwierige Zeiten hinter mir und habe noch immer sehr schwierige Zeiten vor mir. Die beiden Bilder beschreiben, wie ich mich innerlich fühle! Tage, an denen ich aufgeben möchte, und andere Tage, an denen die Sonne heller scheint", findet sie bewegende Worte.

Sie erklärt zudem, dass sie sich aus den sozialen Medien zurückgezogen habe, "um meine psychische Gesundheit zu schützen." Sie fühle sich nun aber stark genug, um die Menschen wieder an ihrem Leben teilhaben zu lassen.

Kurz danach postete sie ein Video vom Training auf Skirollern und später auf richtigen Skiern im Schnee. Bei der Militär-WM im März 2025 litt Carl unter starkem Husten, bekam dann vom Truppenarzt einen Saft verschrieben, kurz darauf wurde sie positiv auf die leistungssteigernde Substanz Clenbuterol getestet.