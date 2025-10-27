Seuche im italienischen Olympia-Team: Ski-Star äußert sich nach Horror-Verletzung

Schnalstal (Italien) - Ganz Italien blickt mit großer Vorfreude auf die im Februar 2026 bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Doch auf dem italienischen Damenteam im Ski Alpin scheint ein Fluch zu liegen. Bereits die dritte Athletin hat sich schwer verletzt und muss sich vom Traum Olympia im Heimatland verabschieden.

Marta Bassino (29) will nach ihrem Horror-Sturz und der damit verbundenen schweren Verletzung weiter kämpfen. © Bildmontage: Giovanni Auletta/AP/dpa, Screenshot/Instagram/martabassino

Am vergangenen Mittwoch verletzte sich Marta Bassino (29) im Training im Schnalstal in Südtirol schwer. Die zweifache Weltmeisterin erlitt bei einem Sturz nicht nur eine Fraktur des Schienbeinkopfes, sondern auch einen Innenbandriss im linken Knie.

Sie wurde sofort nach dem Sturz noch am Mittwochabend in Mailand operiert, es wird mit einer Ausfallzeit von vier bis sechs Monaten gerechnet, sodass der Superstar des Teams den Wettlauf gegen die Zeit definitiv verlieren wird.

"Ich war auf einem flachen Stück am Ende der Leo-Gurschler-Piste unterwegs, der Schnee war perfekt – am Tag zuvor frisch präpariert. Doch dann hatten sich ein paar Schneeklumpen gebildet. Als ich in die lange Passage kam, rutschte ich weg, mein linker Ski hakte ein, ich blieb abrupt hängen, das Knie verdrehte sich – und ich hörte nur crack. Da wusste ich sofort: Das war nicht gut", sagte sie Sportnews.bz.

Auch, wenn ihre Heilung vor Olympia ein medizinisches Wunder wäre, will die Athletin aus Cuneo die Hoffnung nicht aufgeben. "Ich werde diese neue Herausforderung mit voller Kraft annehmen. In meiner Karriere hatte ich bisher wirklich Glück – keine schweren Verletzungen, bis gestern", sagte sie.