Peinliche Panne beim Ski-Weltcup: Startrichter vergisst Halbzeit-Führenden!

Adelboden (Schweiz) - Zettel-Chaos beim Ski-Aplin-Weltcup ! Als Führender war Alexander Steen Olsen (22) am Wochenende ins Slalom-Finale gegangen, wo er dann allerdings einfädelte und letztlich ausschied. Wie sich nun herausstellte, soll der Norweger kurz zuvor vom Startrichter aus dem Konzept gebracht worden sein.

"Offenbar war sich der Startrichter dessen nicht mehr bewusst, als Steen Olsen als 31. an den Start gekommen ist", so der Rossignol-Sprecher weiter.

Während eine kurze Verzögerung vor seinem Einstieg in den letzten Durchgang am Sonntag noch kaum Beachtung fand, erhebt sein Ausrüster Rossignol mittlerweile brisante Vorwürfe.

FIS-Rennlieter Markus Waldner (59) ärgerte sich über den Start-Fauxpas in der Schweiz. © Barbara Gindl/APA/AFP

Trotzdem sah Jond seinen Schützling anschließend im Nachteil, der Vorfall habe seine Konzentration gestört.

"Wenn ein Servicemann von uns eine Bindungsplatte verwendet, die um 0,1 Millimeter zu hoch ist, wird der Athlet von der FIS disqualifiziert. Aber wenn der Start-Referee der FIS wie im Fall von Steen Olsen einen kapitalen Fehler begeht, passiert nichts. Und das kann einfach nicht sein", schimpfte der 55-Jährige.

Waldner habe den Fehler dem Bericht zufolge inzwischen eingeräumt. Demnach stand der Name des Norwegers in der offiziellen Startliste schlicht auf einem gesonderten Blatt Papier, der FIS-Richter soll nur den Zettel mit den ersten 30 Athleten in der Hand gehabt haben.

"Von einem ausgebildeten Startrichter muss ich schon erwarten können, dass er auch ohne Startliste weiß, welcher Fahrer nach dem ersten Lauf in Führung liegt", ärgerte sich der Rennleiter dennoch über den Patzer.

Den Sieg holte am Ende der Österreicher Manuel Feller (31) vor ÖSV-Kollege Dominik Raschner (29) sowie Steen Olsens Landsmann Atle Lie McGrath (23).