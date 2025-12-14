 6.213

"Katastrophe" für Eltern: Bruder von schwer gestürzter Ski-Olympiasiegerin gibt Update

Nach dem schweren Sturz von Michelle Gisin in St. Moritz hat sich ihr Bruder Marc Gisin nun zu ihrem Zustand geäußert.

Von Florian Mentele

St. Moritz (Schweiz) - Ausgerechnet in ihrer Heimat stürzte die Schweizer Olympiasiegerin Michelle Gisin (32) am Donnerstag im Abfahrtstraining schwer und verletzte sich dabei unter anderem an der Halswirbelsäule. Nun gewährte ihr Bruder, der ehemalige Skirennfahrer Marc Gisin (37), Einblicke in die heiklen Momente und ihren aktuellen Zustand.

Marc Gisin (37) war selbst jahrelang als Skirennfahrer auf Top-Level unterwegs.
Marc Gisin (37) war selbst jahrelang als Skirennfahrer auf Top-Level unterwegs.  © SAMUEL KUBANI / AFP

"Das war natürlich der Horror, auch für unsere Eltern", sagte der inzwischen als Rennsportchef bei Stöckli arbeitende Ex-Athlet im Interview mit "blue News". "Eine Katastrophe, so etwas zu erleben. Das haben sie leider zu oft erleben müssen, bei allen dreien."

Marc weiß, wovon er spricht, denn 2018 stürzte er in Gröden selbst schwer und lag mehrere Tage im Koma, ehe er seine Karriere zwei Jahre später schließlich beendete. Auch die große Schwester Dominique Gisin (40) sauste erfolgreich über die Piste, wurde 2014 in Sotschi Abfahrts-Olympiasiegerin - und brach sich unter anderem bei einem Unfall während der WM 2013 die Hand.

"Eigentlich wollten alle hier hinkommen und das Rennen gemeinsam schauen. Wir haben uns alle gefreut, Michelle war gut in Form", so der 37-Jährige.

"RIP Kreuzband": Schwere Knieverletzung beendet Olympia-Traum von Ski-Star
Ski Alpin "RIP Kreuzband": Schwere Knieverletzung beendet Olympia-Traum von Ski-Star

Im Moment des Unglücks befand sich Marc aber noch auf der Anreise und ahnte beim Blick auf den FIS-Liveticker schon Böses. Er plante direkt um und folgte seiner Schwester in die Klinik.

Michelle Gisin muss keine bleibenden Schäden befürchten

Die Sanitäter der Bergrettung reagierten blitzschnell und transportierten Michelle Gisin (32) in den Hubschrauber.
Die Sanitäter der Bergrettung reagierten blitzschnell und transportierten Michelle Gisin (32) in den Hubschrauber.  © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Dort sei es Michelle den Umständen entsprechend gut gegangen, sie habe sogar schon wieder Witze gemacht - bis zum Eintreffen der Untersuchungsergebnisse ihrer Halswirbelsäule.

"Das sah nicht gut aus und deshalb musste man sie schnellstmöglich nach Zürich zu einem Spezialisten bringen", verriet der Bruder.

Die OP dauerte anschließend mehrere Stunden, sei aber ohne Komplikationen verlaufen. Trotz kleineren Brüchen an der Halswirbelsäule müsse die 32-Jährige "keine bleibenden Schäden befürchten", fügte der Schweizer an.

Halswirbelsäule verletzt! Olympiasiegerin muss nach schwerem Sturz direkt unters Messer
Ski Alpin Halswirbelsäule verletzt! Olympiasiegerin muss nach schwerem Sturz direkt unters Messer

"Sie hatte extrem viel Glück, das mussten sie auch vor Ort feststellen", erklärte er.

Titelfoto: Bildmontage: SAMUEL KUBANI / AFP, Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Mehr zum Thema Ski Alpin: