"RIP Kreuzband": Schwere Knieverletzung beendet Olympia-Traum von Ski-Star

Die US-amerikanische Skirennfahrerin Lauren Macuga hat sich bei einem Trainingslauf das Kreuzband gerissen und wird die gesamte restliche Saison ausfallen.

Von Aliena Rein

Copper Mountain (USA) - Es ist der nächste herbe Verlust für den Ski-Weltcup! Schon wieder hat es eine Top-Athletin erwischt: Die US-amerikanische Speed-Spezialistin Lauren Macuga (23) ist im Training schwer gestürzt und wird den Rest der Saison zuschauen müssen.

Lauren Macuga (23) raste im vergangenen Februar zu WM-Bronze im Super-G. In diesem Winter sollte eine Olympia-Medaille folgen - daraus wird nun nichts.
Lauren Macuga (23) raste im vergangenen Februar zu WM-Bronze im Super-G. In diesem Winter sollte eine Olympia-Medaille folgen - daraus wird nun nichts.  © Jens Büttner/dpa

Zumindest bewies die 23-Jährige aber Galgenhumor: Sie teilte die Nachricht in einem kuriosen Instagram-Video.

In dem wie eine Eilmeldung eines Nachrichtensenders zusammengeschnittenen Video zeigte die US-Amerikanerin, wie sie im Riesenslalom-Training wegrutschte und stürzte, gefolgt von einer animierten Explosion einer Atombombe.

"Breaking News: Ich bin's, ich bin diejenige, die gebrochen ist", witzelte Macuga in der Caption und machte ihre Verletzung offiziell: "RIP Kreuzband, wir sehen uns nächstes Jahr."

Deutsche Ski-Legende verrät: Deshalb ging Freundschaft mit Lindsey Vonn in die Brüche
Ski Alpin Deutsche Ski-Legende verrät: Deshalb ging Freundschaft mit Lindsey Vonn in die Brüche

Der US-Skiverband zeigte sich da schon seriöser.

"Wir senden Amerikas Liebling viel Liebe! Lauren Macuga stürzte am Freitagmorgen beim Training und verletzte sich am rechten Knie, sodass sie operiert werden muss. Sie wird für den Rest der Saison ausfallen", teilte das U.S. Ski Team Social Media mit. Man wisse, dass Macuga stärker zurückkommen werde.

Ski Alpin: Dezimiertes Frauen-Feld vor den Olympischen Spielen

Neben Lauren Macuga (im Bild) werden bei den Olympischen Spielen noch eine Menge anderer Stars fehlen.
Neben Lauren Macuga (im Bild) werden bei den Olympischen Spielen noch eine Menge anderer Stars fehlen.  © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Mit Macuga, die in der vergangenen Saison mit ihrem ersten Weltcupsieg im Super-G und der Bronze-Medaille in derselben Disziplin bei der WM ihren großen Durchbruch feierte und sich den vierten Platz in der Abfahrtswertung sicherte, verpasst damit die nächste heiße Medaillen-Kandidatin die Olympischen Spiele im Februar.

Neben der Speed-Spezialistin aus den USA fehlen mit der Italienerin Federica Brignone (35) und Lara Gut-Behrami (34) aus der Schweiz bereits die beiden besten Athletinnen der Vorsaison.

Brignones Teamkolleginnen Marta Bassino (29) und Marta Rossetti (26) fallen mit schweren Knieverletzungen die gesamte Saison aus, ebenso die aufstrebende Slowenin Neja Dvornik (24), die sich beim Warm-up in Gurgl einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

