"RIP Kreuzband": Schwere Knieverletzung beendet Olympia-Traum von Ski-Star
Copper Mountain (USA) - Es ist der nächste herbe Verlust für den Ski-Weltcup! Schon wieder hat es eine Top-Athletin erwischt: Die US-amerikanische Speed-Spezialistin Lauren Macuga (23) ist im Training schwer gestürzt und wird den Rest der Saison zuschauen müssen.
Zumindest bewies die 23-Jährige aber Galgenhumor: Sie teilte die Nachricht in einem kuriosen Instagram-Video.
In dem wie eine Eilmeldung eines Nachrichtensenders zusammengeschnittenen Video zeigte die US-Amerikanerin, wie sie im Riesenslalom-Training wegrutschte und stürzte, gefolgt von einer animierten Explosion einer Atombombe.
"Breaking News: Ich bin's, ich bin diejenige, die gebrochen ist", witzelte Macuga in der Caption und machte ihre Verletzung offiziell: "RIP Kreuzband, wir sehen uns nächstes Jahr."
Der US-Skiverband zeigte sich da schon seriöser.
"Wir senden Amerikas Liebling viel Liebe! Lauren Macuga stürzte am Freitagmorgen beim Training und verletzte sich am rechten Knie, sodass sie operiert werden muss. Sie wird für den Rest der Saison ausfallen", teilte das U.S. Ski Team Social Media mit. Man wisse, dass Macuga stärker zurückkommen werde.
Ski Alpin: Dezimiertes Frauen-Feld vor den Olympischen Spielen
Mit Macuga, die in der vergangenen Saison mit ihrem ersten Weltcupsieg im Super-G und der Bronze-Medaille in derselben Disziplin bei der WM ihren großen Durchbruch feierte und sich den vierten Platz in der Abfahrtswertung sicherte, verpasst damit die nächste heiße Medaillen-Kandidatin die Olympischen Spiele im Februar.
Neben der Speed-Spezialistin aus den USA fehlen mit der Italienerin Federica Brignone (35) und Lara Gut-Behrami (34) aus der Schweiz bereits die beiden besten Athletinnen der Vorsaison.
Brignones Teamkolleginnen Marta Bassino (29) und Marta Rossetti (26) fallen mit schweren Knieverletzungen die gesamte Saison aus, ebenso die aufstrebende Slowenin Neja Dvornik (24), die sich beim Warm-up in Gurgl einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa