"RIP Kreuzband": Schwere Knieverletzung beendet Olympia-Traum von Ski-Star

Copper Mountain (USA) - Es ist der nächste herbe Verlust für den Ski-Weltcup ! Schon wieder hat es eine Top-Athletin erwischt: Die US-amerikanische Speed-Spezialistin Lauren Macuga (23) ist im Training schwer gestürzt und wird den Rest der Saison zuschauen müssen.

Lauren Macuga (23) raste im vergangenen Februar zu WM-Bronze im Super-G. In diesem Winter sollte eine Olympia-Medaille folgen - daraus wird nun nichts. © Jens Büttner/dpa

Zumindest bewies die 23-Jährige aber Galgenhumor: Sie teilte die Nachricht in einem kuriosen Instagram-Video.

In dem wie eine Eilmeldung eines Nachrichtensenders zusammengeschnittenen Video zeigte die US-Amerikanerin, wie sie im Riesenslalom-Training wegrutschte und stürzte, gefolgt von einer animierten Explosion einer Atombombe.

"Breaking News: Ich bin's, ich bin diejenige, die gebrochen ist", witzelte Macuga in der Caption und machte ihre Verletzung offiziell: "RIP Kreuzband, wir sehen uns nächstes Jahr."

Der US-Skiverband zeigte sich da schon seriöser.

"Wir senden Amerikas Liebling viel Liebe! Lauren Macuga stürzte am Freitagmorgen beim Training und verletzte sich am rechten Knie, sodass sie operiert werden muss. Sie wird für den Rest der Saison ausfallen", teilte das U.S. Ski Team Social Media mit. Man wisse, dass Macuga stärker zurückkommen werde.