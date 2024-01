Feucht fröhlich und oben ohne: Kitzbühel-Sieger hauen auf den Putz!

Kitzbühel (Österreich) - Auf der berüchtigten Streif in Kitzbühel stritten sich Cyprien Sarrazin (29) und Marco Odermatt (26) am Samstag noch um den Weltcup-Sieg, anschließend ließen die sportlichen Rivalen es aber gemeinsam krachen. Abseits der eisigen Piste ging es dabei offenbar heiß her.