Nach langem Versteckspiel: Ski-Olympiasiegerin im Babyglück!

Nach zwei Söhnen dürfen sich die Olympiasiegerin von Turin und ihr Ehemann Dylan Fish dabei jedoch erstmals über eine kleine Tochter freuen, wie das Paar stolz auf Instagram verkündete.

"Wir sind so gesegnet", schrieb die 40-Jährige zu zuckersüßen Schnappschüssen der angewachsenen Familie. "Die Jungs lieben es, große Brüder zu sein, und wir sind im Babyglück."

Das Schwesterchen von Sonny (4) und Brody (2) hört künftig auf den Namen Rise und kam bereits am 27. Juni "bei uns zu Hause auf Maui im Wasser zur Welt, nur im Beisein ihrer Eltern", wie die US-Amerikanerin darüber hinaus verriet.

Etwas Zeit ließ sich die langjährige Top-Skirennläuferin also doch mit der Verkündung der frohen Botschaft, allerdings bei weitem nicht so viel wie zuvor. Erst Anfang Juni hatte Mancuso ihre Anhängerschaft im Netz nämlich in das Baby-Geheimnis eingeweiht.

"Wir haben auf das perfekte Bild gewartet, um diese unglaubliche Nachricht zu teilen, aber das ist in 8 Monaten einfach nie passiert!", schrieb Gesamtweltcup-Dritte von 2007 vor gut einem Monat und enthüllte auf einem Foto ihren Bauch.