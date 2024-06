Überraschung: Ski-Star hält acht Monate lang ihre Schwangerschaft geheim

Kalifornien (USA) - Sie holte Gold bei den Olympischen Winterspielen in Turin vor 18 Jahren, bei den Weltmeisterschaften und dem Weltcup sammelte sie weitere Erfolge: Nun hat die ehemalige Ski-Alpin -Rennläuferin Julia Mancuso (40) ihre Fans so richtig überrascht.

Julia Mancuso (40) und ihr Mann Dylan Fish werden zum dritten Mal Eltern. © Screenshot/Instagram/juliamancuso

Denn die US-Amerikanerin hielt acht Monate lang ihre dritte Schwangerschaft geheim. Erst am Samstag lüftete sie das gut gehütete Geheimnis auf Instagram.

Viele dachten, dass es sich bei dem Schnappschuss mit Babybauch und Ehemann Dylan Fish um einen Rückblick handelt, doch wer die Beschreibung genau durchlas, merkte schnell: Das Foto ist frisch.

"Kein Rückblick von Sonny oder Brody 😆 Wir haben auf das perfekte Bild gewartet, um diese unglaubliche Nachricht zu teilen, aber das ist in 8 Monaten einfach nie passiert! So, Überraschung 🫣🤗 Dabei, noch einen kleinen Fisch in unsere Familie hinzuzufügen. Ich frage mich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird!! Was meint ihr? :) 🩷 💙", schrieben sie und ihr Mann.

Mancuso ist seit fast acht Jahren mit ihrem ehemaligen Surflehrer verheiratet. Im Dezember 2016 gaben sich die beiden ganz romantisch - und passend zu ihrem Beruf - im Schnee einen Tag vor Silvester das Jawort.