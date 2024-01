Kurz nach Geburt seiner Tochter: Ski-Weltmeister heftig gestürzt!

Wengen (Schweiz) - Große Sorge um Alexis Pinturault (32)! Ausgerechnet der dreifache Ski-Weltmeister ist beim Weltcup am Lauberhorn schwer gestürzt und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden. Noch vor wenigen Tagen hatte sich der Speed-Spezialist über die Geburt seines ersten Kindes gefreut.

Alexis Pinturault (32) musste mit einem Hubschrauber von der Piste ins Krankenhaus gebracht werden. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Am Freitag geriet der 32-jährige Franzose beim Super-G in Wengen nach einem Sprung in Rücklage, verlor die Kontrolle und knallte nicht nur böse mit dem Gesicht auf die Piste, sondern überschlug sich auch noch.

Weil er dabei mit seinen Skiern im Schnee hängen blieb, verdrehte er sich obendrein übel die Beine. Pinturault schrie vor Schmerzen auf, kurz darauf eilten die Ersthelfer zur Unfallstelle und versorgten ihn. Das Rennen musste anschließend für etwa 20 Minuten unterbrochen werden.

In dieser Zeit wurde auch ein Hubschrauber angefordert, der aufgrund der Lage jedoch nicht landen konnte. Daher musste der Gesamtweltcup-Sieger von 2021 mit einer Seilwinde geborgen werden.

Nach Informationen des Schweizer TV-Senders SRF war er dabei aber immerhin bei Bewusstsein.

"Mir ist fast das Gleiche passiert. Das Silberhorn kickt richtig heute. Man kommt rein mit sehr viel Speed und ich war auch ein bisschen zu direkt. Ich habe mich dann irgendwie noch gerettet, aber es kann immer etwas passieren", erklärte Alpin-Kollege Gino Caviezel (31) bereits während der Übertragung.