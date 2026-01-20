Trotz täglicher Schmerzen! Ski-Alpin-Star feiert kurz vor Olympia Comeback des Jahres

Kronplatz/Bruneck (Italien) - Im April 2025, als die Saison im Ski Alpin eigentlich schon vorbei war, verletzte sich Ausnahme-Athletin Federica Brignone (35) heftigst am Knie. Bei den Italienischen Meisterschaften in Bellamonte erlitt sie einen Bruch des Schienbeinkopfes und des Wadenbeinkopfes im linken Knie. Nun hat die Italienerin ein sensationelles Comeback gefeiert.

Federica Brignone (35) hat am Dienstag ein sensationelles Comeback gefeiert. © Marco Trovati/AP/dpa

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in ihrem Heimatland fuhr sie am Dienstag erstmals wieder im Weltcup, kam im ersten Lauf des Riesenslaloms von Kronberg auf den siebten Rang.

Schon vor dem Event hatte Brignone betont, dass sie immer noch täglich mit Schmerzen zu kämpfen hat, nun aber schauen wolle, ob sie bereit für ihre womöglich letzten Olympischen Spiele sei. "Ich muss meinen Körper, meinen Kopf und mein Bein testen", sagte sie im Vorfeld.

Diesen ersten Test bestand sie nun mit Bravour und darf sich Hoffnungen machen, dass sie doch noch in Mailand und Cortina an den Start gehen kann.

"Bitte wie schnell ist Brignone von ihrem Kapitalschaden im Knie wieder zurückgekommen. Das einzig Gute war, dass sie kein Kreuzband dazu hatte, es war eine reine Knochenfraktur, also eine brutale Knochenfraktur, die zwei, drei Operationen brauchte", konnte es auch Eurosport-Kommentatorin Martina Lechner (47) nicht fassen.

Mit der - in diesem Fall - Glücksnummer 13 ging Brignone ins Rennen und vollführte ihre Schwünge, als sei sie nie weg gewesen. "Es sieht wirklich fantastisch aus", lobte auch die ehemalige Ski-Rennfahrerin Lechner nach dem ersten Streckenteil.