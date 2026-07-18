Unheilbare Krankheit zwingt Skirennläufer zum Karriereende mit nur 26 Jahren

Schweiz - Erst 2024 feierte Christophe Torrent sein Weltcup-Debüt, nur zwei Jahre später endet die Karriere des Schweizer Skirennfahrers allerdings jäh. Aufgrund einer unheilbaren Erkrankung muss der Speed-Spezialist die Bretter im Alter von nur 26 Jahren endgültig an den Nagel hängen.

Christophe Torrent (26) 2025 beim Weltcup in Crans-Montana. © imago / GEPA pictures

"Mit einem Hauch Wehmut, aber auch mit der Vernunft, endlich auf Oma Agnès zu hören, die mir immer gesagt hat, ich solle 'ein normales Leben führen', habe ich entschieden, meine Skikarriere zu beenden", schrieb der Wintersportler in einem Statement auf Instagram.

Der Grund dafür ist tragisch. Bereits vor drei Jahren wurde bei ihm Morbus Bechterew diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine chronisch-entzündliche rheumatische Erkrankung, die vor allem die Wirbelsäule betrifft - und bei Torrent für anhaltende Rückenschmerzen sorgt. Mit Medikamenten lässt sich die Krankheit zwar behandeln, vollständig heilbar ist sie allerdings nicht.

Im Februar zwang ihn das Leiden schon zum vorzeitigen Abbruch seiner Saison nach nur drei Renneinsätzen. Zunächst wollte sich der B-Kader-Fahrer vom Team Swiss nur eine Auszeit gönnen und lernen, "auch mit Schmerzen" zu leben, doch jetzt zieht er einen finalen Schlussstrich.

"Mein Körper erlaubt es mir nicht mehr, meinen Sport ohne Gefahr auszuüben", schrieb der Skifahrer aus dem Kanton Wallis damals. "Es ist frustrierend, tief in mir drin zu wissen, dass ich die Fähigkeiten besitze, zu den Besten zu gehören. Aber mein Körper hat es mir nicht erlaubt, auch nur die Hälfte meines Potenzials auszuschöpfen."