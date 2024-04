Unzählige Verletzungen fordern ihren Tribut: Ski-Queen muss neu laufen lernen!

Ex-Skistar Lindsey Vonn (39) ist normalerweise in Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Jetzt muss sie allerdings erst einmal langsam machen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/lindseyvonn (2)

"Ich mache Fortschritte", kommentierte die US-Amerikanerin einen Clip, den sie rund eine Woche nach ihrer großen OP auf Instagram postete.

Darin ist die zweiterfolgreichste Skirennfahrerin aller Zeiten zu sehen, wie sie zunächst mit einem Rollator, später dann ganz langsam ohne Hilfe und schließlich fast schon normal ihre ersten Schritte mit ihrem neuen Knie macht.

Das Video schmückte sie mit einem Schildkröten-Emoji und einer Tänzerin sowie dem Zusatz "bald".

Vonn, die in ihrer Karriere von zahlreichen schweren Knieverletzungen gebeutelt wurde, machte schon in der Vergangenheit öffentlich, dass sie wohl nie wieder schmerzfrei sein werde. In ihrem Knie gebe es keinen Knorpel mehr, es stoße Knochen auf Knochen.

Deshalb traf die 39-Jährige die Entscheidung, sich ein künstliches Kniegelenk einsetzen zu lassen - und hofft jetzt darauf, dass sie damit wieder zu den Dingen zurückkehren kann, die sie liebt.