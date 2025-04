Verwirrung um Weltmeister: Ski-Star ein Meter tief von Lawine verschüttet?

Ivica Kostelić (45) soll am Mittwoch von einer Lawine in Obertauern verschüttet worden sein. © IMAGO / Pixsell

Die Salzburger Nachrichten vermeldeten, dass der Kroate mit einem Begleiter um 13 Uhr beim Freeriding, dem Skifahren im freien Gelände, im Bereich des Gamsspitzl in Obertauern, gewesen sein soll, als plötzlich eine Lawine abging.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei demnach der 30 Jahre alte österreichische Begleiter der Ski-Legende dabei gewesen, den Kroaten auszugraben. Die beiden Männer seien dann selbstständig ins Tal gefahren.

Am Abend meldete sich Kostelić dann aber selbst auf Instagram zu Wort und erklärte: "Ich war mit den Kindern im Pool, als die seltsamen Nachrichten zu mir kamen, und sie waren alle sehr aufgeregt", startete er seinen Post.

"Heute war ich direkter Zeuge einer Lawine in Österreich, bei der nach meinem Wissen niemand verletzt wurde und ich wie jeder Bürger im Verfahren nach einer solchen Veranstaltung meine Informationen gegeben habe. So kam mein Name wohl in die Nachrichten", erklärte er.