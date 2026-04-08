Ist ihr eigener Vater schuld? Lindsey Vonn denkt schon wieder ans Comeback
USA - Ein Horror-Sturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 hätte Lindsey Vonn (41) fast ihr Bein gekostet, doch der US-amerikanische Ski-Superstar liebäugelt nur rund zwei Monate später schon wieder mit einer Rückkehr auf die Piste. Selbst wenn das nicht jedem gefällt.
"Sehr zum Leidwesen meiner Familie, ja", antwortete die 41-Jährige im Interview mit "Today" auf die Frage, ob sie in ihrer aktuellen Situation tatsächlich noch ein Comeback in Erwägung zieht.
Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin war bei der Abfahrt in Cortina schwer gestürzt und hatte sich dabei eine komplizierte Schienbeinfraktur zugezogen. Inzwischen durchläuft sie täglich eine intensive Physiotherapie.
Bereits kurz nach ihrem Unfall hatte ihr Vater erklärt, dass Vonn keine professionellen Ski-Rennen mehr bestreiten werde, solange "er etwas zu sagen hat".
"Es überrascht mich, dass er das gesagt hat, denn wer mich kennt, weiß, dass man mich nur dazu bringen kann, etwas zu tun, wenn man mir sagt, dass ich es nicht kann", erklärte die Olympiasiegerin von Vancouver nun dazu und scherzte: "Mein Vater könnte also der ausschlaggebende Grund dafür sein, warum ich noch einmal zurückkomme."
Doch es gibt noch einen anderen Punkt, der an ihr nagt: "Ich hatte so viel Spaß diese Saison und ich habe nie wirklich ein Abschiedsrennen bekommen", verriet Vonn ihren Beweggrund.
Lindsey Vonn wünscht sich noch ein Rennen
Natürlich sei ein weiteres Comeback noch nicht in Stein gemeißelt und die Ski-Queen wisse auch, wie man abschließen kann. Immerhin beendete sie ihre Karriere eigentlich schon 2019, ehe sie fast sechs Jahre später zum Weltcup zurückkehrte.
"Ich weiß, wie es sich anfühlt, keine Skirennläuferin mehr zu sein", erklärte Vonn. "Aber ich liebe den Skisport einfach."
Und gerade die heftige Verletzung habe ihr einen gebührenden Abschied von der Piste vermiest.
"Ich weiß, dass es mich glücklich machen würde, wenn ich wieder Ski fahre, das ist gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, was kommt. Es wäre toll, noch ein Rennen zu machen, noch eins mehr", blickte die US-Amerikanerin in die Zukunft.
Zuvor wolle sie über alles aber gründlich nachdenken, denn im Moment sei sie noch in der Ski-Welt gefangen und in gewisser Weise isoliert.
"Ich muss raus in die Welt gehen und mein Leben leben, vielleicht ändert das meine Perspektive", so Vonn.
Titelfoto: Michael Kappeler/dpa, Jacquelyn Martin/AP/dpa