Wieder Horror-Sturz auf der Stelvio! Super-G in Bormio unterbrochen

Bormio (Italien) - Die Horror-Meldungen aus dem italienischen Bormio reißen einfach nicht ab! Nach drei schlimmen Stürzen im Ski-Alpin -Zirkus im Training am Freitag erwischte es am Sonntag beim Super-G gleich den ersten Läufer - den Schweizer Gino Caviezel (32).

Frankreichs Superstar Alexis Pinturault (33) sagte seinen Start am Sonntag ab. © IMAGO / MAXPPP

Bereits am Freitag hatte es Cyprien Sarrazin (30), Josua Mettler (26) und Pietro Zazzi (30) erwischt. Danach war schwere Kritik an den Verantwortlichen der Abfahrt für die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien laut geworden.

Am Sonntag sagte dann kurz vor dem Super-G sogar der französische Superstar Alexis Pinturault (33) seinen Start ab.

"Manchmal muss die Vernunft siegen. Ich bin körperlich und geistig nicht in der Verfassung, heute Morgen an den Start zu gehen", schrieb er auch in Hinblick auf seinen schwer am Kopf verletzten Teamkollegen Sarrazin auf X.

Erstmeldung um 11.51 Uhr, aktualisiert um 12 Uhr.