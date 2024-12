Nächstes Opfer der Horror-Piste: Skistar erhält niederschmetternde Diagnose

Der Schweizer Josua Mettler (26) verletzte sich auf der "Stelvio" schwer an beiden Kniegelenken. © imago / GEPA pictures

Josua Mettler (26), der wie Sarrazin bereits am Freitag im Training stürzte, erhielt nun eine absolute Horror-Diagnose.

Der Schweizer zog sich auf der Piste einen Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes und des Innenmeniskus zu, und das in beiden Knien!

Das ergab eine Untersuchung in der Klinik Hirslanden in Zürich. "Eine Operation beider Kniegelenke ist unumgänglich und bereits für nächste Woche geplant", erklärte Teamarzt Walter Frey (67) in einer Erklärung des Schweizer Skiverbandes.

Damit ist für Mettler nicht nur die Saison beendet, sondern muss der 26-Jährige einen ganz schweren Rückschlag auch in Hinblick auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Italien hinnehmen.

Ausgerechnet auf der "Stelvio" in Bormio, die sich aktuell als Horror-Abfahrt entpuppt, sollen die Ski-Alpin-Wettbewerbe ausgetragen werden.