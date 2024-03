Zeh "wie eine Qualle": Kilde packt über Gesundheitszustand aus

Innsbruck (Österreich) - Er arbeitet hart an seiner Genesung! Aleksander Aamodt Kilde (31) hat seit seinem schlimmen Sturz in Wengen schon riesige Fortschritte gemacht, ist nicht mehr auf den Rollstuhl angewiesen. Doch es ist noch längst nicht alles wieder normal - besondere Sorgen macht sich der Norweger um seinen Zeh!

Aleksander Aamodt Kilde (31) war nach seinem Sturz in Wengen schwer gezeichnet. © Screenshot/Instagram/akilde

Der Ski-Alpin-Star schuftet derzeit in Innsbruck - für ein normales Leben, aber auch für ein Comeback auf der Piste. Sein Ziel: im Juni wieder mit dem Team trainieren zu können.

Ob er das schafft, ist von vielen Dingen abhängig, doch ein Körperteil könnte Kilde besonders einen Strich durch die Rechnung machen: sein großer Zeh!

"Die vier Zehen bewegen sich leicht nach oben, und dann hat man den großen Zeh, der einfach hängt und baumelt", sagte der 31-Jährige zum norwegischen NRK.

Schon vor einigen Tagen beschrieb der 31-Jährige seinen Zeh im österreichischen Fernsehen mit den Worten "wie eine Qualle" - gegenüber NRK bekräftigte er das.

"Die Muskelsehnen, die meine Zehen bewegen, wurden durchtrennt. Diese Nerven sind gewissermaßen wieder zusammengenäht. Es braucht Zeit", schilderte er die harte Realität.

An sich sei er mit dem Heilungsverlauf zufrieden: "Ich habe die Kraft zu greifen und abzustoßen, also ist es sehr gut. Wenn ich springen und gehen muss, ist das völlig in Ordnung. Es ist gut für eine mögliche weitere Karriere. Aber das Anheben des Zehs und das Anheben der Zehen im Allgemeinen fällt mir schwer."