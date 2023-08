Ski-Schönheit begeistert jetzt als Luxus-Model: "Ich kann es immer noch nicht fassen"

Gefeiert wurde die Zusammenarbeit standesgemäß im noblen Hotel du Cap-Eden-Roc an der Côte d'Azur. "Das war einfach unglaublich. Ich bin sehr gespannt, was als nächstes passiert", so Suter weiter.

Corinne Suter (28) Anfang dieses Jahres beim Weltcup-Rennen in Andorra.

Darüber hinaus möchte die Spitzensportlerin im kommenden Winter natürlich auch wieder auf dem Schnee angreifen.

Die Doppel-Weltcupsiegerin von 2019/20 (Abfahrt und Super-G) sicherte sich bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking die Goldmedaille in der Abfahrt und startete anschließend auch hervorragend mit vier Podestplätzen in Folge in die WC-Saison 2022/23.

Am 20. Januar 2023 stürzte die Schweizerin jedoch beim Wettkampf im italienischen Cortina d’Ampezzo und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung zu, die sie rund zwei Wochen lang außer Gefecht setzte. Sogar Suters Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2023 in Courchevel und Méribel stand auf der Kippe.

Doch bereits im zweiten Rennen nach ihrer Rückkehr gewann sie die Bronzemedaille in der Abfahrt.