Skisport-Schock! Kommt das Aus für diesen Jahrhunderte alten Standort?

Oslo (Norwegen) - Endet an diesem Wintersport -Standort bald eine Erfolgsgeschichte? Die Regierung eines Landes will mit einer Jahrhunderten alten Skisport -Tradition brechen!

Neben Biathlon haben sämtliche nordische Skiarten wie Springen, Langlauf und Kombination am "Kollen" ihr Zuhause. Doch nach dem Willen der Regierung sollen hier künftig nur noch Biathlon-Wettkämpfe stattfinden.

Demnach will das Kultur- und Gleichstellungsministerium mit Lubna Jaffery (44, Arbeiterpartei) an der Spitze dem Standort den Nationalstatus entziehen! Der Sport , der diesem Ministerium unterstellt ist, wäre der große Verlierer.

Dies geht aus Plänen der norwegischen Regierung hervor, die am Mittwoch in einer Sitzung auf die Tagesordnung kommen.

Diese Ankündigungen sorgen in Norwegen für ein mittelgroßes Erdbeben! Ausgerechnet am international renommierten Holmenkollen (ein 371 Meter hoher Hügel nordwestlich Oslos) soll bald Schluss sein mit Nordischem Skisport!

Seit 1892 finden am "Kollen" internationale Wettkämpfe statt. © Beate Oma Dahle/NTB/dpa

Schon 1892 wurden am "Kollen" die ersten Wettkämpfe ausgetragen, seitdem hat sich der Standort nicht nur als Trainingsstätte, sondern als fester Bestandteil des Weltcups etabliert.

Für viele Wintersport-Begeisterte, auch weit über Norwegen hinaus, gilt der Holmenkollen gar als Wiege des Skisports.

Deshalb schießt Oslos Stadtratsvorsitzende, Eirik Lae Solberg (Konservative), im Dagsavisen scharf gegen die "verrückten" Vorschläge:

"Der Holmenkollen ist das berühmteste Wintersportzentrum der Welt und hat eine ganz besondere Stellung im norwegischen Skisport. Das ist so, als wenn England beschließen würde, dass Wembley nicht mehr das Nationalstadion für Fußball sein soll."

Ministerin Jaffery dagegen will den Spitzensport und die finanziellen Mittel dafür lieber auf mehrere Standorte verteilen. Schon 2025 findet die nächste Ski-WM nicht am Holmenkollen statt, sondern in Trondheim.

Bei allen Ängsten der Traditionalisten: Bis zu einem endgültigen Aus des "Kollen" scheint es noch ein weiter Weg.