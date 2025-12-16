Diese Schanze im Vogtland trägt jetzt den Namen einer DDR-Ikone

Klingenthal - Am 13. Dezember 1997 starb Harry Glaß im Alter von 67 Jahren in Rodewisch. Auf den Tag genau 28 Jahre später wurde ihm zu Ehren die Großschanze in der Vogtland Arena nach ihm benannt. Sie heißt jetzt Harry-Glaß-Schanze. Passend auch zu einem weiteren geschichtsträchtigen Datum: Am Montag vor 20 Jahren wurde sie geweiht.

Ein Blick am Samstag von der Harry-Glaß-Schanze. Oben Sonne, unten Nebel. Die Zuschauer sahen fast nichts. © dpa/Hendrik Schmidt

Nach dem Ende des Frauen-Wettbewerbes am Samstag gingen plötzlich am Schanzentisch Fontänen in die Luft, feierlich wurde das Plakat direkt am Schanzentisch entrollt: Harry-Glaß-Schanze steht darauf. Links er als Aktiver, rechts sein Portraitfoto. Das hatte etwas Atmosphärisches.

Die Idee, die Schanze nach ihm zu benennen, ist nicht neu. Die gab es bereits vor 20 Jahren bei der Weihe. Damals konnte man sich nicht darauf einigen. Jetzt schon.

Zugegeben, bei DDR-Skispringern denkt man zuerst an die Namen Recknagel, Aschenbach, Danneberg, Weißflog, aber Glaß hat ihnen allen etwas voraus: Er war 1956 in Cortina der erste Olympiamedaillengewinner aus der DDR.

Er führte nach dem ersten Durchgang, holte am Ende Bronze.