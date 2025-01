Ende einer Ära? Skisprung-Legende aus Weltcup-Team rasiert!

Der Schweizer Dauerbrenner Simon Ammann (43) darf vorerst nicht mehr im Weltcup ran. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Das bestätigte Trainer Martin Künzle (44) gegenüber der Tageszeitung Blick. Ammann müsse für eine Rückkehr erst "das Vertrauen in seine Sprünge wieder finden", so der 44-Jährige.

Am 29. Dezember hatte der Routinier die Tournee nach der verpassten Quali für das Auftaktspringen in Oberstdorf in Absprache mit seinem Trainerteam abgebrochen und stattdessen einen Trainingsblock in der Schweiz eingeschoben, wie es damals in der offiziellen Mitteilung des Verbandes Swiss Ski hieß.

Gebracht haben die Zusatzschichten aber offenbar nichts, denn die kommenden zwei Wochenenden muss der 43-Jährige demnach zunächst im zweitklassigen Continental Cup ran.

Für den Altmeister rückt der erst 20-jährige Yannick Wasser nach. "Yannick hat in Engelberg überzeugt. Seine Entwicklung gefällt uns", so Künzle.

Außerdem gehören der Tournee-Fünfte Gregor Deschwanden (33), Kilian Peier (29) und Felix Trunz (18) weiterhin zum Team der Alpennation.