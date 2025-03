Hannawald attackiert nach Anzugskandal die Norweger: "Die Typen kann ich nicht mehr ernst nehmen!"

Starnberg - Es ist der größte Skandal, den das Skispringen jemals erlebt hat: Die Manipulation der Anzüge durch die Norweger , die bei der Heim-WM in Trondheim aufflog. Deutschlands Legende Sven Hannawald (50) geht nun auf zwei Stars der Szene los.

Für die Athleten sei es schon aus Sicherheitsgründen unerlässlich, dass sie genau wüssten, was mit ihrem Anzug passiert. "Im schlimmsten Fall stürzen wir so blöd, dass wir sterben", weiß der Olympiasieger im Team von 2002.

"Die beiden Posts von diesen zwei Spezialisten kann ich gar nicht ernst nehmen. In der sensibelsten Sportart der Welt wollen mir die beiden erzählen, dass sie nicht merken, was mit ihrem Anzug passiert. Da merkt man jeden halben Zentimeter, der anders ist. Das ist völliger Schwachsinn", zeigt sich Hannawald erbost über die Verteidigungsstrategie der beiden.

Marius Lindvik (26, l.) und Johann André Forfang (29, r.) behaupten, nichts von den manipulierten Anzügen gewusst zu haben. © IMAGO / AFLOSPORT

Dabei bezieht er sich vor allem auch auf Kombinierer Jørgen Graabak (33), der behauptet hatte, er wüsste nicht, welche Bindung er am Ski habe.

"Da will er mir erzählen, dass ihm drumherum egal ist, was passiert. Auf keinen Fall! Das sind Lügen. Das toppt natürlich nochmal die Dreistigkeit, die eh schon im Raum steht", so Hannawald weiter.

Nachdem ein Video im Netz während der WM in Trondheim kursiert war, das zeigte, wie an den Anzügen der Norweger nachts genäht wird, flog der große Betrugsskandal auf.

In der Folge wurden Nationaltrainer Magnus Brevig (41), Co-Trainer Thomas Lovven (41) und Servicemitarbeiter Adrian Livelten vom norwegischen Verband suspendiert.

Der Internationale Skiverband FIS zog dann auch Forfang und Lindvik aus dem Verkehr. Im Nachhinein gab sogar der Finne Janne Ahonen (47) zu, nicht immer mit regelkonformen Anzügen gesprungen zu sein.

Der Schaden für die Sportart ist immens, der Betrug an den anderen Nationen und der Vertrauensverlust bei den Millionen Skisprung-Fans irreparabel.