Kurz vor seinem Versuch: Deutscher Skisprungstar dreht um und packt seine Sachen

Oslo (Norwegen) - Solche Szenen sieht man auch nicht alle Tage! Deutschlands Olympiasieger im Skispringen , Philipp Raimund (25), hat am Sonntag beim Weltcup am Holmenkollen in Oslo kurz vorm Sprung seine Siebensachen gepackt und die Schanze verlassen.

Philipp Raimund (25) beschloss am Sonntag am norwegischen Holmenkollen, nicht von der Schanze zu springen. © Petri Korteniemi/Lehtikuva/dpa

Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der DSV-Star bereits oben an der Schanze im Wartehäuschen stand. Er war bereit für seinen Versuch, hatte Brille und Helm aufgezogen. Dann kehrte er auf einmal zurück, zog sich seine Handschuhe aus und sagte zu seinem Konkurrenten Domen Prvec (26): "Domen, Du bist eher dran. Ich springe nicht. Ich mache diesen Sch*** hier nicht."

Dann sah man, wie er mit seinen Skiern in den Fahrstuhl stieg und die Schanze nach unten verließ. Der Wettkampf am Sonntag war vom Winde verweht. Immer wieder wurden Springer bei ihren Versuchen extrem durchgeschüttelt, viele konnten nur mit Ach und Krach einen Sturz vermeiden.

Auf diese Gefahr hatte Philipp Raimund überhaupt keine Lust. Später sagte er in der ARD: "Ich habe den Wettkampf lange im Fernsehen angeschaut. Es wurde immer wilder und unabsehbarer", so der Goldmedaillengewinner von Mailand und Cortina.

Als er dann auch noch beobachtete, wie sein Teamkollege Felix Hoffmann fast stürzte, entschied sich Raimund, nicht zu springen. "Es war eine schnelle Entscheidung", erklärte er.