Olympia-Aus hat Folgen: NoKo-Star kehrt seiner Disziplin den Rücken

Tokio (Japan) - Absprung auf die Schanze! Nach dem Aus der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen reagiert ein erster Star der Disziplin und kehrt ihr ebenfalls den Rücken. Der Japaner Ryōta Yamamoto (29) wechselt gänzlich zum Skispringen .

Ryōta Yamamoto (29) wechselt nach dem Olympia-Aus der Nordischen Kombination zum Skispringen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Das gab der NoKo-Bronzegewinner von Peking in einer offiziellen Mitteilung auf seinem Instagram-Kanal bekannt.

"Ich habe beschlossen, zum Skispringen zu wechseln", schrieb der 29-Jährige. "Die Nordische Kombination hat mich als Mensch enorm weitergebracht. Diesen Sport aufzugeben, der mir so viele Erfahrungen ermöglicht und die Unterstützung so vieler Menschen eingebracht hat, ist sehr traurig und nicht leicht."

Er werde auch weiterhin stets stolz darauf sein, dass ihn die Disziplin, in der er seit 2017 im Weltcup startete und seit 2018 Teil des japanischen Nationalkaders war, so geprägt hat.

Allerdings habe ihn der "Nervenkitzel beim Absprung von der Schanze" immer am meisten fasziniert und er müsse daher ehrlich zu sich sein. Außerdem machte der Japaner keinen Hehl daraus, dass eine weitere Teilnahme an den Olympischen Spielen sein größtes Ziel bleibe und ihn das ebenfalls zu seiner Entscheidung motiviert habe.

Erst Anfang Juli hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) im schweizerischen Lausanne bekannt gegeben, dass die Mischung aus Skilanglauf und Skispringen bei den Winterspielen 2030 in Frankreich nicht mehr zum Programm gehören wird.