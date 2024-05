Sie hindern ihn am Arbeiten! Dieser Skisprung-Trainer verklagt seinen eigenen Verband

Alexander Stöckl (50) hat mit den norwegischen Skispringern enorm viele Erfolge gefeiert, seit Januar ist das Tischtuch mit den Athleten aber zerschnitten. © Jure Makovec / AFP

Der seitdem schwelende Streit mit dem Chef der Skispringer, Alexander Stöckl (50), hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Der Österreicher will laut Informationen des Portals "Verdens Gang" jetzt seinen eigenen Arbeitgeber verklagen.

In einem Schreiben habe der Coach den Schritt angekündigt, offiziell sei die Klage bereits bei der Anwaltskanzlei eingegangen, die den Verband vertritt.

Der Zoff zwischen dem langjährigen (Erfolgs-)Trainer, den Sportlern und dem Verband begann im Januar, als die Athleten in einem Brief ihren Unmut über Stöckl äußerten. Bis heute ist nicht bekannt, was genau in dem Schreiben stand, es soll dabei aber um das Verhalten des Coachs gegenüber seinen Sportlern gegangen sein.

Seitdem wurde Stöckl zwar wieder bezahlt, war bei den Wettkämpfen aber nicht mehr erwünscht, wurde sozusagen kaltgestellt. Und genau darauf bezieht er sich nun in seiner Klage: Der Verband hindere ihn an der Ausübung seiner Arbeit.