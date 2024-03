Skisprung-Zoff vor weiterer Eskalation: Jetzt wollen die Stars diesen Trainer wegschnappen

Oslo (Norwegen) - Im norwegischen Skispringen tobt seit Wochen, ja fast Monaten eine Schlammschlacht, die von den Stars rund um Johann André Forfang (28) losgetreten wurden, indem sie in einem offenen Brief die Entlassung von Cheftrainer Alexander Stöckl (50) forderten.

Seit 2011 habe der Norweger ein solides Team aufgebaut und im kommenden Jahr steht mit der Heim-WM in Trondheim ein großes Highlight an, vor dem die Frauen ihren Chef auf keinen Fall verlieren wollen. "Er ist jemand, der den ganzen Menschen sieht. Ich denke, das brauchen wir im Frauenteam", so Opseth.

Der Wunschtrainer der Männer: Frauen-Coach Christian Meyer (46, 2.v.r.). © imago / GEPA pictures

Genau diese Qualität könnte der Grund sein, warum Forfang und Co. Meyer haben wollen. Denn in ihrem internen Brief an das norwegische Skisprung-Komitte hatten sie ihrem jetzigen Trainer Alexander Stöckl schwere Vorwürfe in Sachen Umgang mit den Athleten gemacht.

Schon seit Wochen ist Stöckl kaltgestellt, begleitet das Team nicht mehr im Weltcup-Zirkus. Es gab unschönen Zoff über die Medien, nachdem der Österreicher nach langer Zeit sein Schweigen gebrochen hatte und in einem Radio-Interview Auskunft zu seiner Situation gegeben hat. Das nahmen ihm die Springer übel.

Dass Stöckl freiwillig geht, ist ausgeschlossen, er besitzt einen gültigen Vertrag bis nach den Olympischen Winterspielen 2026. Der finanziell nicht auf Rosen gebettete Verband kann es sich im Grunde nicht leisten, ihn zu entlassen und dafür einen neuen Trainer von Weltformat zu verpflichten.

Das wissen auch die Athleten, werden mit ihrem Wunsch nach Meyer aber dennoch keinen Erfolg haben, da dieser nicht zu den Männern wechseln möchte, wie er seinen Sportlerinnen gesagt haben soll.

Das letzte Wort ist in diesem Streit noch lange nicht gesprochen. Zuletzt hatten sich die österreichischen Springer rund um Stefan Kraft (30) gemeldet, dass sie Stöckl gern nehmen würden. Doch der fühlt sich nach 13 Jahren in Norwegen heimisch, seine Tochter geht dort zur Schule. Die Familie möchte das Land nicht verlassen.