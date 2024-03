Skisprung-Star (22) schockiert mit Geständnissen und beendet sofort seine Karriere

Einsiedeln (Schweiz) - Er ist gerade einmal 22 Jahren alt, nahm an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil, doch nun ist Schluss mit Skispringen. Dominik Peter beendet nicht nur seine Karriere, sondern eine mehr als acht Jahre andauernde Leidenszeit, in der nicht einmal seine Familie wusste, wie es wirklich in ihm aussieht.