"Total leer": Skisprung-Star zieht sofort die Reißleine

Vor dem letzten Event in Planica liegt er aussichtslos auf Rang 24 der Gesamtwertung, hat keine Aussichten, diese Platzierung groß zu verbessern.

Granerud hat eine absolute Seuchensaison hinter sich, in der er angesichts des Sieges des Gesamtweltcups in der vergangenen Saison regelrecht abstürzte.

Granerud liegt abgeschlagen auf Platz 24 des Gesamtweltcups. © KERSTIN JOENSSON / AFP

Damit umgeht er auf jeden Fall ein Wiedersehen mit Stöckl. Der seit Januar kaltgestellte Coach wird laut Informationen des norwegischen Portals nach Planica reisen.

Er wolle dort zwar nicht das Team betreuen, aber die "Springerfamilie" und Kollegen aus den anderen Ländern treffen.

"Ich habe keine Aufgabe für sie. Ich werde sie treffen, aber es wird keine große Sache sein", sagte er Dagbladet im Hinblick auf das Aufeinandertreffen mit seinen Athleten.

Die hatten im Januar in einem offenen Brief an das Skisprung-Komitee den Führungsstil Stöckls heftig kritisiert und seinen Rücktritt gefordert.

Seitdem betreut der 50-Jährige das Team nicht mehr, er lehnte einen freiwilligen Abgang kategorisch ab. Zum einen besitzt er noch bis nach den Olympischen Winterspielen 2026 einen gültigen Vertrag, zum anderen lebt er mit seiner Familie seit mehr als zehn Jahren in Norwegen. Seine Tochter geht dort zur Schule, er möchte das Land nicht verlassen.

Das Tischtuch mit den Sportlern scheint aber zerschnitten, es bleibt abzuwarten, ob sie sich für die kommende Saison noch einmal zusammenraufen oder ob es zwangsläufig zu einer Trennung oder einer neuen Aufgabe für Stöckl kommen wird.