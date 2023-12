Weihnachten auf der Piste? Wetterlage schränkt Wintersport-Angebot im Sauerland ein

Es sei davon auszugehen, dass in vier Skigebieten zehn bis fünfzehn Skilifte betrieben werden können. "Dieses Jahr hat das typische Weihnachtstauwetter wieder zugeschlagen. Hinzu kommen Sturm und Regen - eine echte Herausforderung", so Schulten weiter.

Ausflügler und Urlauber, die es an Weihnachten ins Sauerland zieht, sollten das Wetter im Auge halte: Bei Sturm ist ein Aufenthalt in den Wäldern nicht zu empfehlen. © 123RF/photoworld

Traditionell gehören die Weihnachtsferien in den Skigebieten in Winterberg und Willigen zu den umsatzstärksten Zeiten in der Saison. Auch die Hotels und Ferienquartiere in den Kerngebieten des Sauerlands seien in diesem Jahr gut gebucht, erklärte Schulten.

Ob es dazu noch viele Tagesausflügler zwischen Weihnachten und Neujahr auf die Pisten dränge, hänge von der noch nicht absehbaren Entwicklung des Wetters ab.

Wer angesichts des Wetters vom Skischuh auf Wanderstiefel umsteigen will, muss ebenfalls einen Blick auf die Wetterlage richten: Bei Sturm sei ein Aufenthalt in den Wäldern aus Sicherheitsgründen nicht zu empfehlen, sagte Schulten.

Touristeninformationen geben Auskunft über möglicherweise gesperrte Wanderwege. Langlauf sei zunächst ebenfalls mangels Schnee nicht möglich.