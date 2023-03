Flughafen Stuttgart von Streik lahmgelegt: Flüge gestrichen, lange Wartezeiten

Am Stuttgarter Flughafen wurde am Freitag gestreikt. © Bernd Weißbrod/dpa

Der Ausstand habe in den frühen Morgenstunden begonnen, teilte der in Baden-Württemberg für die Luftfahrt zuständige Gewerkschafter Jan Bleckert mit. In Stuttgart hätten die Beschäftigten um Mitternacht ihre Arbeit niedergelegt, in Karlsruhe/Baden-Baden gegen 5 Uhr.

Bleckert sagte, er gehe davon aus, dass sich im Laufe des Tages etwa 700 Menschen beteiligen werden. Nach Angaben der Gewerkschaft wurden in Stuttgart rund 2000 Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen.



Die Folgen sind Flugausfälle und Wartezeiten. An den Stuttgarter Flughafen hätten sich am Freitag trotz der Ankündigung doch mehr Passagiere verirrt als beim letzten Mal, sagte Bleckert.

Der Airport hatte bereits am Mittwoch mitgeteilt, dass kein regulärer Flugbetrieb stattfinden werde. Er empfahl den rund 20.000 betroffenen Passagieren, sich bei ihren Airlines zu informieren und nicht zum Flughafen zu kommen.

Einer Sprecherin zufolge waren nur einige Passagiergruppen am Flughafen, die direkt zum Busbahnhof gelotst wurden. Eine geringe Zahl von Flügen sei auf andere Flughäfen umgebucht worden - bis auf die Ausnahmen seien alle ursprünglich geplanten 169 Verbindungen gestrichen. Laut Bleckert gab es Shuttles nach Frankfurt, München und Memmingen.

Für Samstag rechnet der Flughafen wieder mit einem normalen Betrieb. Passagiere sollten aber zur Sicherheit vorab den Status ihres Fluges prüfen, empfahl die Airport-Sprecherin. Vereinzelt könne es vorkommen, dass eine Maschine noch nicht wie geplant am Flughafen ist oder Crews noch umgeordnet werden müssen.