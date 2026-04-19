Hilfe auf dem Stuttgarter Frühlingsfest: "Wasenboje" startet mit neuen mobilen Teams

Stuttgart - Das Stuttgarter Frühlingsfest ist in vollem Gange. Seit dem Start am Samstag ist auch die "Wasenboje" wieder vor Ort, um Mädchen und Frauen als sichere Anlaufstelle in kritischen Situationen beiseite zu stehen.

Zahlreiche Menschen feierten die Eröffnung des 86. Stuttgarter Frühlingsfests am 18. April. © Christoph Schmidt/dpa

"Solche Situationen können in Zusammenhang mit sexueller Belästigung, psychischen Krisen oder Orientierungslosigkeit durch Alkoholkonsum auftreten", heißt es in einer Mitteilung der Landeshauptstadt.

Der auffällige Container mit dem neongrünen Logo befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Wasenwache und dem Deutschen Roten Kreuz. Hier arbeiten ausschließlich speziell geschulte, weibliche Fachkräfte.

Dabei muss es aber nicht immer der "große Notfall" sein. Auch wer einen leeren Handy-Akku hat oder Unterstützung für einen sicheren Nachhauseweg benötigt, findet hier unkompliziert Hilfe.

Erstmals in diesem Jahr sind die Mitarbeiterinnen zu ausgewählten Zeiten auch mobil auf dem gesamten Festgelände unterwegs.

"Durch die aufsuchende Arbeit können sie präventiv auf kritische Situationen reagieren und Mädchen und Frauen direkt unterstützen", so die Stadt.