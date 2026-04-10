Lufthansa-Streik: Diese Flüge sind in Stuttgart betroffen

Stuttgart - Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter wirkt sich auch auf den Flughafen Stuttgart aus. Für Freitag wurden acht Verbindungen gestrichen: jeweils vier Flüge von und nach München sowie vier von und nach Frankfurt , wie eine Sprecherin mitteilte.

Am Frankfurter Flughafen stehen die Lufthansa-Flugzeuge am Boden. Die Gewerkschaft UFO hat das Kabinenpersonal der Lufthansa und der Tochter Lufthansa Cityline zu einem Streik aufgerufen. © Hannes P. Albert/dpa

Betroffene Reisende sollten den aktuellen Status ihres Fluges online überprüfen oder sich direkt an ihre Fluggesellschaft beziehungsweise ihren Reiseveranstalter wenden.

Die Flugbegleiter sind am Freitag von 00.01 Uhr bis 22 Uhr zum Ausstand aufgerufen, wie die Gewerkschaft UFO mitteilte. "Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", hieß es. Das sind die Drehkreuze der Lufthansa.

Zahlreichen Fluggästen drohen damit Flugausfälle. Bestreikt werden laut Gewerkschaft außerdem alle Abflüge der Lufthansa Cityline von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover.

In einer Urabstimmung hatten die Kabinenbeschäftigten der Kerngesellschaft Lufthansa und der Regionaltochter Cityline Ende März mit großer Mehrheit für einen Arbeitskampf gestimmt.