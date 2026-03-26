Frühlingsanfang und Winterwetter: So sind die Aussichten für das Wochenende
Stuttgart - Kurz vor dem Start in den April macht das Wetter, was es will. Der Frühling ist da, doch es hängt einfach noch im Winter fest.
Im Schwarzwald sorgte am Donnerstagmorgen Schnee für ein Winterchaos auf den Straßen, zehn Laster blieben stecken. Oberhalb von 800 Metern ist mit bis zu 25 Zentimetern Schnee zu rechnen.
Hinzu kommen im Verlauf des Tages stürmische Böen. Es kann außerdem zu Gewittern kommen.
In der Nacht zum Freitag können über 600 bis 800 Metern noch bis zu fünf weitere Zentimeter Neuschnee fallen und es kann glatt werden.
Abseits des Schwarzwaldes und der Hochlagen wird es am Donnerstag stark und wechselnd bewölkt. Am Nachmittag sollten die Baden-Württemberger einen Schirm parat haben, denn Graupelgewitter sind im Anmarsch.
Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad im Rheingraben, dazu starker Wind. In der Nacht sinkt das Thermometer sogar auf frostige minus 6 Grad.
Wetter in Baden-Württemberg: Sonne blitzt am Sonntag durch die Wolkendecke
Wer sich auf den Frühling gefreut hat, muss sich wohl noch ein wenig gedulden, denn die Aussichten werden zunächst eher winterlich.
Der Freitag startet teilweise sonnig und ohne Regen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 10 Grad und der Wind weht schwach. In der Nacht sinkt das Thermometer mancherorts sogar auf minus 8 Grad.
Auch am Samstag versteckt sich der Frühling noch hinter einer dicken Wolkendecke. Am Vormittag beginnt es zu regnen, im Bergland sogar Schneeregen.
Im Südosten bleibt es länger freundlich und die Höchstwerte liegen wieder bei 10 Grad. Dazu kommt frischer Wind und sorgt für ein kühleres Empfinden.
Am Sonntag fallen die letzten Schneeflocken und es wird heiter bis wolkig. Die Sonne blickt im Tagesverlauf immer wieder durch. Von frühlingshaftem Wetter kann man bei 12 Grad und Wind leider noch nicht sprechen. Ab nächster Woche startet der April und der macht ja bekanntlich sowieso, was er will.
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