Frühlingsanfang und Winterwetter: So sind die Aussichten für das Wochenende

Stuttgart - Kurz vor dem Start in den April macht das Wetter, was es will. Der Frühling ist da, doch es hängt einfach noch im Winter fest.

Statt Frühlingsblumen ein Räumfahrzeug: Das Wetter wird zunächst winterlich. © Silas Stein/dpa

Im Schwarzwald sorgte am Donnerstagmorgen Schnee für ein Winterchaos auf den Straßen, zehn Laster blieben stecken. Oberhalb von 800 Metern ist mit bis zu 25 Zentimetern Schnee zu rechnen.

Hinzu kommen im Verlauf des Tages stürmische Böen. Es kann außerdem zu Gewittern kommen.

In der Nacht zum Freitag können über 600 bis 800 Metern noch bis zu fünf weitere Zentimeter Neuschnee fallen und es kann glatt werden.

Abseits des Schwarzwaldes und der Hochlagen wird es am Donnerstag stark und wechselnd bewölkt. Am Nachmittag sollten die Baden-Württemberger einen Schirm parat haben, denn Graupelgewitter sind im Anmarsch.

Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad im Rheingraben, dazu starker Wind. In der Nacht sinkt das Thermometer sogar auf frostige minus 6 Grad.