Wegen Terrorgefahr auf Weihnachtsmarkt: Stuttgart "pollert" sich ein

Stuttgart - Besondere Gefahrenlagen erfordern besondere Maßnahmen! In Stuttgart zieren neuartige Poller die Eingänge des Weihnachtsmarkts.

Vier Poller gegen den Terror wurden vor einen der Eingänge des Stuttgarter Weihnachtsmarkts platziert. © 7aktuell

Aufgrund von Sicherheitsgutachten und gestiegener Terrorgefahr hat die Stuttgarter Stadtverwaltung beschlossen, neue mobile Poller an strategischen Punkten zu installieren.

Diese Maßnahme, bestätigt von Clemens Maier (49), dem parteilosen Ordnungsbürgermeister, folgt auf ein kürzlich veröffentlichtes Sicherheitsgutachten, das Schwächen im Schutzkonzept aufdeckte.

Oberbürgermeister Frank Nopper (62, CDU) traf die Entscheidung für diese zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen dringend.



Die Behörden haben die mobilen Barrieren an drei wichtigen Orten aufgestellt: in der Nähe der Rathaus-Passage, bei der Markthalle und am Zugang von der Eberhardstraße. Diese temporären Poller, deren Miete für die Dauer des Marktes etwa 140.000 Euro beträgt, ergänzen die seit 2017 bestehenden festen Poller.

Diese waren als Reaktion auf den Anschlag in Berlin eingeführt worden.