"007 – First Light" im Test: Noch nie war es cooler, James Bond zu sein

Deutschland - In dieser Woche erschien mit "007 – First Light" ein von Gaming - und Film -Fans voller Hoffnung erwarteter James-Bond-Titel in den Videospiel-Stores. Und wir können Euch versichern: Die Doppelnull trifft einmal mehr voll ins Schwarze.

Wenn die Munition alle ist, kann man auch mit einem beherzten Wurf der Pistole seinem Gegner ganz unbürokratisch die Lichter dimmen. © Screenshot/IOI/007 First Light

Um zu belegen, wie sehr dieses Spiel erwartet wurde: Innerhalb von 24 Stunden holten sich 1,5 Millionen Zocker das Game.

Es ist damit der am schnellsten verkaufte Titel in der Geschichte von "IOI" oder "101" oder eben – wie sie korrekt heißen – IO Interactive. Mit Agenten kennen sie sich bekanntlich aus, sie stecken ja auch hinter der "Hitman"-Reihe.

Aber mit James Bond haben sie die bewährten Muster auf ein neues Level gehoben. Und dabei erzählen sie die Vorgeschichte des bekanntesten M.I.6-Agenten in der Literatur- und Filmgeschichte.

Passend zu seinem später bekannten militärischen Rang als "Commander Bond" starten wir als junger Marineluftwaffensoldat, der nur knapp einen Abschuss bei Island überlebt.

Dort ignorieren wir die Befehle der unbekannten Person im Funkgerät und sprengen das Lager von Terroristen in die Luft, nachdem wir zuerst die verbündeten Ingenieure und Techniker befreit haben.

Diese Befehlsverweigerung gibt erste Einblicke in seinen Charakter und sollte sich später dennoch als richtige Entscheidung herausstellen. ("Sie haben ein Problem mit Autoritäten, Bond." "Ich würde eher sagen, die Autoritäten haben ein Problem mit mir, Ma'am.")