Action als Teamwork: "Split Fiction" ist ein klares Muss - wenn man einen Partner hat

Deutschland – Am 6. März erscheint mit "Split Fiction" das erst dritte Game von "Hazelight Studios", doch bereits die Vorgänger "A Way Out" und "It Takes Two" wurden von Fans abgefeiert. TAG24 durfte das neue Spiel vorab testen und so viel sei gesagt: Dieses Videospiel ist ein Muss für jeden … der einen Mitspieler hat.

Hai-Performer: Während Mio (l.) in der Wüstenwelt noch Barrieren überwindet, steht Zoe bereits einem anderen Problem gegenüber. © Screenshot/Hazelight Studios/Electronic Arts

Egal ob eigenes Kind (freigegeben ab zwölf Jahren), Beziehungspartner, Freund oder spielerische Zweckehe in der Gaming-Community - ohne Hilfe passiert hier gar nichts.

Hazelight konstruiert die Spiele so, dass auf zwei Controllern zwei Charaktere zeitgleich mit meist unterschiedlichen Aufgaben betraut werden.

Sowohl im Couch-Coop oder online schlüpfen wir nun also in die Rollen der beiden Autorinnen Mio Hudson und Zoe Foster. Mio schreibt Science-Fiction-Geschichten, Zoe taucht in ihren Werken in Fantasy-Welten ein. Und die beiden bekommen ein sehr verlockendes Angebot.

Die Firma "Rader" möchte ihre neue Maschine an Jungautoren testen. Die Teilnehmer werden in eine Traumwelt versetzt, in der sie ihre eigenen Storys hautnah durchleben können.

Beim Versuch, das Experiment abzubrechen, stolpert ausgerechnet Sci-Fi-Fan Mio in Zoes Blase und jetzt müssen sie gemeinsam einen Weg zurück in die Realität finden.

Dabei springen sie immer wieder zwischen den beiden Genres hin und her und müssen bald feststellen: Die Handlungen, die sie durchleben, sind nicht immer nur die Geschichten, die sie bei der Bewerbung eingereicht haben.