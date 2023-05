Blut, Gedärm und Hirnmasse: "Mortal Kombat 1" splattert sich zurück auf die Spielkonsolen

Deutschland - Schon der Trailer lässt ahnen: Es wird so brutal, dagegen wirken manche " Game of Thrones "-Folgen wie eine Romantik-Komödie mit Jennifer Aniston. Der erste Teil von " Mortal Kombat " hat ein Faceliftig erhalten.

Für "Mortal Kombat 1" meldet sich auch Kämpferin Kitana zurück in der blutigen Metzel-Welt. © Screenshot/YouTube/Warner Bros. DE

"Mit Mortal Kombat 1 bringen wir ein neu gestaltetes Universum in das legendäre Franchise, das die Spieler und Spielerinnen seit mehr als 30 Jahren in ihren Bann zieht und sich immer wieder selbst übertrifft", preis David Haddad, Präsident von Warner Bros. Games, den geplanten Herbst-Titel an.

Am 19. September soll der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und selbstverständlich auch für den PC erscheinen.

Der Videospiel-Klassiker bekommt von NetherRealm eine neue, "fesselnde Geschichte" verpasst, wie die Entwickler versprechen.

Ziel sei es, sowohl die alteingesessenen Fans - die immerhin zum Teil schon seit mehr als 30 Jahren den einst indizierten Titel kennen - als auch die neue Generation zu überzeugen.