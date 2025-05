"Call of Duty"-Update: "Stitch"-Rückkehr und John-Wick-Event in Season 4 angekündigt

"Call of Duty" hat die ersten Änderungen zur anstehenden Season 4 bekannt gegeben. Darunter gibt es auch ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Von Marco Schimpfhauser

Deutschland - In der kommenden Woche startet "Call of Duty" sowohl bei "Black Ops 6", im Zombie-Modus als auch bei "Warzone" mit einigen Neuerungen und Ergänzungen in die Season 4. Am Donnerstag gab es offizielle Details.

Das Hochhaus "The Overlook" könnte einige neue Herausforderungen mit sich bringen. Da wird man selbst mit einem Hubschrauber in die Zwischenetagen hineinfliegen können. © Activision/Call of Duty Richtig clever dabei ist natürlich das Timing, was die Rückkehr von "Stitch" betrifft. Denn es handelt sich dabei natürlich nicht um den aktuell im Kino viel beworbenen Disney-Alien "Experiment 626". Der Charakter aus "Cold War" heißt eigentlich Vikhor "Stitch" Kuzmin mit dem fehlenden linken Auge und der Atemmaske. Doch halten wir uns nicht mit solchen Details auf. Für die BO6-Zocker warten fünf neue Maps in drei neuen Einsatzgebieten. Darunter eine neu interpretierte Version von "Fringe". Gaming Ein neues DOOM und mehr Elden Ring: Diese Spiele versüßen uns den Mai Zudem bastelt man an den Modi, in denen beispielsweise die Dog Tags neu ins Visier genommen werden und die Rückkehr von "One in the Chamber" gefeiert wird. Diese Spiele sind dann auch im Zombie-Modus verfügbar. Außerdem kommt der 4-gegen-4-Wettkampf "Grief" zurück. Besonders interessant für die Großzahl der Fans dürfte jedoch alles sein, was den kostenlosen Massen-Modus "Warzone" betrifft.

John-Wick-Event bringt Spin-off-Heldin auf die Maps