Concord hat das Zeug zum Flop des Jahres und Ihr solltet lieber die Finger davon lassen

Leipzig - Mit dem Hero-Shooter "Concord" wollte PlayStation-Hersteller Sony weiter Fuß im seit Jahren erfolgreichen Games-as-a-Service-Markt fassen. Was von den Japanern groß beworben wurde, entpuppt sich nur wenige Tage nach Release jedoch bereits einer der vielleicht größten Flops in der Geschichte des Unternehmens. Dabei ist das Spiel selbst gar nicht mal so schlecht - nur eben auch nicht gut.

Der Titel bietet mittelmäßigen Shooter-Spaß und verzeichnet auf Steam aktuell beinahe katastrophale Spielerzahlen. © Sony Interactive Entertainment/Firewalk Studios

Dabei ist das Spiel selbst gar nicht mal so übel. Wirft man sich in eine Runde, machen die Shooter-Mechaniken und Fähigkeiten der einzelnen Charaktere/Heroes durchaus Spaß. Auch Grafik und Sounddesign überzeugen. Man kennt das nur alles schon. Schlimmer noch: Man kennt es besser.

"Concord" wirkt, als hätten sich die Entwickler das beste aus "Overwatch", "Valorant" und "Destiny" rausgepickt, eine Prise "Guardians of the Galaxy" dazugemischt und schon hatten sie ihr eigenes Spiel. Neue oder gar eigene Ideen sucht man vergebens und man fragt sich bisweilen, wie dafür acht Jahre ins Land ziehen konnten. Als Spielmodi gibt's die üblichen Verdächtigen wie "Team-Deathmatch" und "King of the Hill". Dazu kommt eine Hand voll Maps, die ebensowenig in Erinnerung bleiben.

Der absolute Todesstoß ist für mich jedoch der Fakt, dass Sony diesem Haufen Mittelmaß auch noch ein Preisschild von 40 Euro verpasste, in einer Zeit, in der andere - und zum Teil weeeeiiitt bessere - Genrevertreter inzwischen kostenlos verfügbar sind.

Klar, man verzichtet dadurch auf einen Gamepass und alle weiteren Inhalte sind kostenlos, so zumindest die Begründung. Aber der Shooter-Markt ist so übersättigt. Als ob da noch jemand für Mittelmaß bezahlt.